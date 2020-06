Spetalen dumper alt i Shelf Drilling

Øystein Stray Spetalen selger samtlige av sine 6,9 millioner aksjer i Shelf Drilling. Ifølge Infront kan det se ut til at Spetalen har solgt aksjene for 3,50 kroner per aksje.

Akdjene ble solgt for 24,15 millioner kroner. Det er uklart hvor lenge Spetalen satt på aksjer i selskapet, men gevinsten kan ikke være stor ettersom selskapet nå er tilbake på samme nivå som før rallyet tidligere i juni.

Spetalen gikk tungt inn med 1,7 millioner aksjer til pris 4,50 kroner per aksje 9. juni. Den gang økte aksjen med elleville 43,86 prosent til 6,56 kroner på høyt volum.

Høyeste verdi intradag var 6,90 kroner, noe som tilsvarte en oppgang på over 50 prosent fra dagen før. Mot børsslutt falt imidlertid aksjen tilbake og endte på en kurs rundt 5 kroner.



Rigghater

Kjendisinvestoren har tidligere uttalt sin misnøye med riggsektoren. På Investordagen Finansavisen arrangerte for nøyaktig år siden, sa Spetalen følgende:

– Jeg tror alle riggaksjene får samme kurs innen ett til to år. Null kroner.



Han har altså i det skjulte ikke latt muligheten til å tjene noen kroner gå fra seg.



Etter transaksjonen har Spetalen følgelig ingen aksjer igjen i selskapet. Shelf Drilling-aksjen er i skrivende stund ned 9,8 prosent til 3,22 kroner, og fortsetter nedover etter at bjellesau Spetalen har solgt.