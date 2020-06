Kraftselskap med navnebytte

NAVNEBYTTE: Helgeland Kraft bytter navn på et av datterselskapene.

I en børsmelding onsdag skriver konsernet Helgeland Kraft, at datterselskapet Helgeland Kraft Nett AS, vil bytte navn til Linea AS.

Bakgrunnen for navnbytte skal være kravet om funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og den øvrige konkurranseutsatte virksomheten fra 01.01.2021.

Det nye navnet vil tre i kraft fra 30. oktober 2020. Selskapet forklarer at morselskapet fortsatt evner å oppfylle sine forpliktelser i tråd med kravene i obligasjonslåneavtalene.