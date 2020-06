Overpriset aksjemarked gir grunn til bekymring

Det amerikanske aksjemarkedet kan være i trøbbel etter å ha gjort comeback fra bunnen satt sent i mars.

Historisk dyrt

Per i dag handler S&P 500 på en price-earnings multippel på 21,61 gitt et vektet gjennomsnitt av markedsverdien til selskapene i indeksen. Ratioen er i nærheten av nivåene som ble satt når det amerikanske markedet stod i all-time-high etter årsskiftet. Gitt inntjeningsestimatene fremover vil S&P 500 handle på en P/E multippel på 22,18, noe som er i nærheten av det høyeste nivået satt i løpet av de siste to tiårene, det viser data fra RBS.

Tendens til å falle

Ved så høye verdsettelser viser RBC’s data at aksjemarkedet har hatt en tendens til å falle, og at markedene normalt sett er lavere 12 måneder senere når prisingen har nådd lignende nivåer.

- Prisingen er et klart negativt signal for det amerikanske aksjemarkedet, skriver aksjestrateg i RBC, Lori Calvasina ifølge CNBC.

Samtidig fremhever Calvasina at S&P 500 for øyeblikket handler 1,64 standardavvik over det historiske gjennomsnittet.

Kan rettferdiggjøres

Det kan argumenteres for at multippelekspansjonen kan rettferdiggjøres med en historisk lav rente og andre typer stimuli. Videre har også verdi-multipler som P/E og EV/Sales vist seg å predikere “morgendagens marked” dårlig, spesielt etter finanskrisen. Det er også noe av grunnen til at fond som baserer seg på verdi-multipler ved faktorstrategier generelt har underprestert i forhold til markedet i nyere tid.