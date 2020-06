Coronafrykt på Wall Street

RØDT: Onsdagens handel på New York-børsen starter i rødt. Foto: Reuters

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 10.099,11 poeng mens Dow Jones står i 25.918,19 poeng etter en nedgang på 0,9 prosent.

Coronaviruset har spredt seg dramatisk i USA, og til tross for at man har begynt å lempe på restriksjonene, viser ny statistikk at smittetallene har begynt å øke igjen. Det er spesielt sørstatene Texas, Arizona og Florida i tillegg til California som merker økt smitte.

I 25 av USAs delstater ser man en økning i registrerte smittetilfeller av coronaviruset de siste to ukene, viser tall fra avisen The New York Times.

I en oppdatering fra Danske Bank skriver sjefstrateg Christian Lie at investorene i øyeblikket legger mer vekt på bedringen i økonomiske nøkkeltall enn på smitteutviklingen.

Han tror den økonomiske konsekvensen av en ny smittebølge vil være langt mindre enn ved den første, noe som sammen med de ekstreme stimulansene kan redusere risikoen for en ny kraftig nedtur i aksjemarkedene.