Senioranalytiker mener Trump spiller høyt ved å egge til tollstrid med EU

SPILLER HØYT: Senioranalytiker Craig Erlam i Oanda utelukker ikke at EU kan slå hardt tilbake mot USA og president Donald Trumps nye tollplaner. Foto: NTB scanpix

USA vurderer å øke tollen med 3,1 milliarder dollar på varer fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Spania, melder flere internasjonale medier, og viser til et dokument sluppet tirsdag kveld amerikansk tid.

Senioranalytiker Craig Erlam i Oanda tror det kan straffe seg for president Donald Trump å egge til tollstrid med EU.

– Det hvite hus gambler

«At USA og EU går i tollkrangel samtidig som deres respektive økonomier desperat prøver å hente seg inn etter ødeleggelsene pandemien har forårsaket, er langt fra ideelt», skriver han i en oppdatering.

«Investorer vil håpe at EU inntar en langt roligere og mindre aggressiv tilnærming, men hvem vet. Det er valgår og presidenten er sårbar. Kanskje vil EU slå mye sterkere tilbake, og prøver å ramme Trump-administrasjonen der det gjør vondt i forkant av valget i november. Det hvite hus gambler, men vi kan vi få se mye høyt spill herfra i løpet av de kommende månedene», fortsetter Erlam.

Frykter ny lockdown i USA

Samtidig er senioranalytikeren veldig bekymret for det økende antallet smittetilfeller i USA, til tross for at Trump tidligere har nektet å innføre en ny lockdown.

«Motstanden mot at restriksjoner blir gjeninnført vil nok være betydelig, men frykten er at man ikke har noe valg. (...) Vi ser også bevis på at antallet smittetilfeller øker andre steder», skriver han, og viser til Tyskland.

«Landet var blant de første som kom ut av lockdown. Mange land henger etter, og ser kanskje på Tyskland med bekymring – spesielt hvis situasjonen forverres raskt. Når det er sagt, har landet håndtert krisen så godt som noen så langt, og det kan være lekser å lære», føyer Erlam til.