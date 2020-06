Selskapet til Stordalens tidligere høyre hånd sliter

Utbruddet av coronaviruset har hatt negativ effekt på selskapets drift. I en melding peker selsapet spesielt på at negative effekter fra lavere råvarepriser, svak valuta og mindre offentlig transport har påvirket Eco-1.

I tillegg skriver selskapet at de ser en risiko for potensielt å bryte gjeldsgraden som er innebygd i obligasjonsvilkårene for det utestående obligasjonslånet pr. første halvår 2020.



Det er nå startet en dialog med en gruppe obligasjonseiere for å søke om tilbakestilling av den eksisterende planen.



«Til tross for at lavere transportvolum fra privat transport har påvirket salgsvolumet i Automat 1 negativt, har nedgangen i volumet blitt utlignet av høyere marginer de siste månedene. Forbedringen i marginene har resultert i at det finansielle bidraget fra Automat 1 er opp på årsbasis», skriver selskapet.

Stordalens tidligere høyre hånd, Jon Erik Brøndmo, står bak selskapet.