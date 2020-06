Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

TORSDAG: Det ligger an til å bli en rød start på Oslo Børs.

TORSDAG: Det ligger an til å bli en rød start på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

Torsdag morgen er OBX-futures ned 0,8 prosent.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [-1,1, -0,5] prosent.

Olje

Et fat Nordsjøolje omsettes for 40,08 dollar, ned 0,5 prosent. Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,4 millioner fat til 540,7 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,3 millioner fat.

Asia

I Japan faller både Nikkei 225-indeksen og den bredere Topix-indeksen 1,2 prosent. I Sør-Korea er Kospi ned 2,0 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 2,1 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 1,3 prosent.

Børsene i Kina og Hongkong er torsdag stengt.

I april senket IMF globale vekstanslag med 6,3 prosentpoeng til minus 3,0 prosent. Onsdag ble det kjent at veksten senkes med nye 1,9 prosentpoeng. Kina vil ifølge IMF være det eneste landet i verden med positiv BNP-vekst i år, og veksten ventes å stige til hele 8,2 prosent neste år.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street falt kraftig onsdag etter at investorene ble bekymret for det økende antallet nye bekreftede smittetilfeller, som vil kunne påvirke den gjenåpningen av økonomien.

Den industritunge indeksen Dow Jones falt mest med en nedgang på 2,7 prosent til 25.445,94 poeng, etterfulgt av S&P 500 som var ned 2,6 prosent og stengte i 3.050,33 poeng. Teknologitunge Nasdaq greide seg best og var «bare» ned 2,2 prosent til 9.909,17 poeng.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,1 prosent før den sluttet på 804,15 poeng. Det ble omsatt aksjer for fire milliarder kroner. Store selskaper som Telenor, Yara og DNB falt henholdsvis 1,7 prosent, 2,2 prosent og 0,8 prosent

Equinor falt 1,7 prosent til 140,05 kroner mens Aker BP falt 2,2 prosent til 182,25 kroner

Dette skjer i dag

Makro:

Tyskland: Gfk konsumenttillit juli, kl. 08.00

USA: Ordrer varige goder mai, kl. 14.30

USA: Lager usolgte varer mai, kl. 14.30

USA: BNP 1. kv. endelig, kl. 14.30

USA: Handelsbalanse mai, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Scatec Solar: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Targovax: Presentasjon, Virtual European Biotech Investor Day, kl. 17.30

BerGenBio: Presentasjon, Virtual European Biotech Investor Day, kl. 18.00

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)