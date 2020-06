Kriserammet selskap søker om konkursbeskyttelse

Wirecard melder torsdag at de søker om insolvens som følge av regnskapsjuks tilsvarende 2,1 milliarder dollar (20 milliarder kroner), det melder nyhetsbyrået Reuters. Dermed blir selskapet det første medlemmet av DAX-indeksen som kollapser.

Aksjen suspendert

Aksjen ble suspendert av Frankfurt-børsen like før nyheten ble sluppet. Siden regnskapsjukset ble kjent har aksjen rast 90 prosent etter at regnskapsfører Ernst & Young nektet å signere på regnskapet for 2019. Markus Braun, eks-sjef i Wirecard måtte gå som følge av skandalen.

Det München-baserte fintech-selskapet ble for mindre enn to år siden tatt inn i den prestisjetunge DAX-indeksen. På det meste hadde selskapet en markedsverdi på så mye som 28 milliarder dollar (270 milliarder kroner).