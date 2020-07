Svake makrotall og virusfrykt senker Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,01 prosent og står i 9.907,9, mens Dow Jones står i 25.352,6 etter en nedgang på 0,37 prosent.

S&P 500-indeksen åpner ned 0,20 prosent til 3.044,2. Indeksene falt mellom 2,2 og 2,7 prosent onsdag.

46 millioner har mistet jobben

Uviklingen kommer i kjølvannet av torsdagens makrotall, der blant annet jobbtallene var verre enn fryktet.

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viste at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,48 millioner personer sist uke (per 20. juni). Det var ifølge Marketwatch ventet 1,38 millioner nye søkere.

Det totale antallet amerikanere som har mistet jobben i løpet av coronakrisen har nå passert 46 millioner, på sesongjustert basis.

BNP-tall viste økonomisk nedtur

Edenlige BNP-tall i USA viste en nedgang på 5 prosent, det samme som forventningene. Til sammenligning steg BNP med 2,1 prosent i 4. kvartal 2019. Ordreinngangen for varige goder i USA steg 15,8 prosent i mai, ifølge Marketwatch.

USAs handelsbalanse for varer og tjenester endte med et underskudd på 74,3 milliarder dollar i mai, viste en ny rapport fra amerikanske myndigheter. Ifølge Marketwatch var underskuddet ventet å være 66,5 milliarder dollar.

Smittehastigheten øker

I tillegg har smitten av coronaviruset satt fart i USA. Det siste døgnet har det blitt bekreftet 34.700 nye tilfeller, noe som er det høyeste siden april, ifølge Marketwatch. Totalt har det blitt bekreftet 2,5 millioner tilfeller, og 124.294 har mistet livet til viruset i USA.