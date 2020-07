Minimumsnivå for flytilbudet i Norge forlenges

Avtalene ble inngått 25. mars og hadde opprinnelig varighet til 31. mai. Disse ble forlenget til 30. juni. Nå har Samferdselsdepartementet inngått nye avtaler med flyselskapene, med varighet til 31. august.

– Det er fortsatt krevende tider i luftfarten, og selv om trafikken ser ut til å ta seg opp, er det nødvendig at staten sikrer et godt flytilbud gjennom kjøp av flyruter. Derfor forlenger vi avtalen med flyselskapene om et grunnleggende tilbud i hele landet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Fra 1. juli tas rutene fra Oslo til Trondheim, Bergen og Stavanger ut av kjøpet, og fra 16. juli trer nye avtaler, som innebærer noen rutejusteringer og en nedtrapping av det statlige tilskuddet, i kraft.

Blant tilbudene som styrkes, er strekningen Stokmarknes-Bodø, hvor det blir to ekstra rundturer de neste ukene. Fra 17. august vil det være to daglige rundturer fra Stokmarknes til både Bodø og Tromsø.

