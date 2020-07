dette vil påvirke oslo børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,9 prosent, eller innenfor intervallet [0,7, 1,1] prosent.

– Finans -og energirelaterte aksjer løftet de amerikanske indeksene torsdag, godt hjulpet av høyere oljepris, samt endrede reguleringer for amerikanske banker. Når det er sagt, investorsentimentet bærer fremdeles preg av at Covid-19 tallene (smittetallene) fortsetter å stiger. Spørsmålet er hvorvidt den siste tids utvikling vil tvinge stater og byer til å gjeninnføre strengere smittevernregler.

– Det ligger foreløpig ikke i kortene at landene som nå rammes av 2. smittebølge vil stenges ned slik de gjorde i mars.

Olje

Oljeprisen stiger fredag morgen og brent-oljen er opp 0,43 prosent til 41,59 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,19 dollar fatet ved 19-tiden torsdag.

WTI-oljen styrkes 0,21 prosent til 39,35 dollar fatet.

«Økt etterspørsel etter bensin har hjulpet oljeprisen det siste døgnet. Dette er for øvrig ikke overraskende gitt at bilen nå fremstår som eneste reelle transportmiddel i feriesesongen. Det vil si fravær av flytilbud er ventet å gi økning i biltrafikken de kommende ukene/månedene», skriver Roger Berntsen i morgenkommentaren fredag.

«Trafikken rundt om i verden, måles i dag i realtid (GPS), og mange steder (byer) er denne tilbake til, eller høyere enn, nivåene før Covid-19 utbruddet», fortsetter Berntsen.

Asia

I Japan er Nikkei opp 1,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,0 prosent.

Hang Seng i Hongkong faller derimot 0,6 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1,48 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 0,99 prosent.

Wall Street

Alle indeksene åpnet i rødt terreng på Wall Street torsdag, men snudde til pluss utover kvelden.

Dow Jones gikk opp 1,18 prosent til 27.745,7 og er med det ned 9,8 prosent i år. S&P 500 endte opp 1,10 prosent til 3.083,8. Det vil si at indeksen har falt 4,6 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,09 prosent til 10.017,0. Indeksen har dermed steget 11,6 prosent siden nyttår.

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viste at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,48 millioner personer sist uke (per 20. juni). Det var ifølge Marketwatch ventet 1,38 millioner nye søkere.

Det totale antallet amerikanere som har mistet jobben i løpet av coronakrisen har nå passert 46 millioner, på sesongjustert basis.

Endelige BNP-tall i USA viste en nedgang på 5 prosent, det samme som forventningene. Til sammenligning steg BNP med 2,1 prosent i 4. kvartal 2019.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 801,21 torsdag, etter en nedgang på 0,37 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4.432 millioner kroner.

Utslagene blant de mest omsatte aksjene var torsdag relativt beskjedne - begge veier.

Norsk Hydro, Yara, Telenor og Aker utmerket seg negativt, med fall på 2-3 prosent. Photocure gikk tilbake 5,5 prosent til 74,50 kroner etter emisjon.

Aker Solutions havnet på pluss 3,0 prosent til 9,14 kroner. I går kveld ble det kjent at selskapet er tildelt en intensjonsavtale med Equinor for levering av et subsea-system for Breidablikk-prosjektet i Nordsjøen.

Flere lakseaksjer gjorde et lite byks i positiv retning. SalMar, Lerøy Seafood og Bakkafrost steg 1-2 prosent.

Dette skjer i dag fredag:

Makro, Norge (SSB)

Varekonsumindeksen, mai 2020 Detaljomsetningsindeksen, mai 2020

Kirkelige fellesråd, regnskap, 2019 Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2019

Tallene legges som vanlig frem klokken 08.00.

Makro, utenlands

Japan: KPI Tokyo-området, juni (01.30) Frankrike: forbrukertillit, juni (08.45)

Sverige: PPI, mai (09.30) Sverige: detaljhandel, mai (09.30)

Eurosonen: M3 pengemengde, mai (10.00) USA: privatkonsum og inflasjon (PCE), mai (14.30)

USA: Michigan-indeks endelig, juni (16.00)

Av børsrelaterte hendelser merker vi oss at H&M legger frem kvartalstall (08.00), mens kriserammede Solstad Offshore avholder generalforsamling her hjemme.

Til slutt minner vi om at børsene i Fastlands-Kina holder stengt fredag.

Kilder: SSB, Oslo Børs, TDN Direkt