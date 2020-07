Analytikere nedgraderer tech-rakett og ser ytterligere oppside i coronavinner

Danske Bank nedgraderer Nordic Semiconductor til hold fra tidligere kjøp og setter kursmålet til 78 kroner, det melder TDN Direkt. Gitt dagens kurs på 70,55 kroner representerer det en oppside på litt i overkant av 10 prosent.

- Etter en sterk utvikling i aksjekursen ser vi på aksjen som nær fullt ut priset, og mener risikoen mot potensiell avkastning er mindre attraktiv, skriver meglerhuset.

Solid oppside i Europris

Danske Bank er samtidig ute med en oppdatering på Europris-aksjen. Meglerhuset øker kursmålet med 50 prosent, fra tidligere 40 kroner til 60 kroner, og gjentar kjøpsanbefaling.

Gitt dagens kurs på 46,50 kroner representerer det en oppside på 30 prosent. Meglerhuset mener Europris bygger på et sterkt momentum, og forventer at salgsveksten vil prestere over trend i juni og inn i tredje kvartal grunnet begrensede muligheter for utenlandsreiser denne sommeren.

Nordic Semiconductor og Europris faller og stiger henholdsvis 3,54 prosent til 69,50 kroner og 1,65 prosent til 46,76 kroner noen minutter ut i handelen på Oslo Børs.

Begge er i løpet av de siste tre månedene opp drøye 80 prosent.