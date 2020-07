Bulk Industrier AS vurderer utsdedelse av obligasjonslån

Grunlegger og eier av Bulk Infrastructure AS, Peder Nærbø.

Grunlegger og eier av Bulk Infrastructure AS, Peder Nærbø. Foto: Iván Kverme

Investeringsselskapet Bulk Industrier AS har gitt meglerhusene ABG Sundal Collier og Arctic Securities mandat til å utforske muligheten for å utstede et nytt obligasjonslån på inntil 1.100 millioner kroner.

Det opplyser selskapet i en børsmelding.

Nettoprovenyet fra den potensielle obligasjonsemisjonen vil bli brukt til å refinansiere Bulk Industrier sitt utestående obligasjonslån, og til generelle bedriftsformål, heter det i meldingen.

Bulk Indstrier har størst andel av sine investeringer i Bulk Infrastructure, hvor de er majortitetsaksjonær.