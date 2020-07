Analytiker: – Det er viktig å forstå risikoelementet

Tidligere har Bank Norwegian og Norwegian Finans Holding vært i dialog med den irske sentralbanken knyttet til en søknad om EU-banklisens i Irland. Dette har vært en del av bankens strategi om europeisk ekspansjon.

Den irske sentralbanken anbefaler nå at Bank Norwegian ikke går videre med et utkast til søknad på nåværende tidspunkt tidspunktet. Det opplyses i en børsmelding.

Bankanalytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier sier til TDN Direkt at den irske sentralbanken sannsynligvis ikke er så glade i banker med et snevert produktutvalg med høy grad av innskuddsbasert finansiering.

Risiko

– Det er viktig å forstå hva slags risiko som kan ligge i fremtiden, og det er kanskje den risikoen den irske sentralbanken peker på. Det er ikke det samme som at det er noe galt i dag, men det er kanskje ikke bærekraftig når man har en misligholdsgrad på rundt 20 prosent. Men med så høy rente som man har så er det ikke unaturlig at ett av fem lån misligholdes, sier Gjerland til TDN Direkt.

Analytikeren mener Bank Norwegian nå må vurdere om de skal starte en europeisk bankekspansjon ut av Norge eller om de skal finne et annet europeisk land å gjøre det fra.

– Man vet at det kan ta litt tid å få tak i en lisens et annet sted. Dersom de skal få startet i 2021 som vi ligger inne med i våre estimater, så tenker vi at de må starte denne prosessen fra Norge, avslutter Gjerland.

Fredag formiddag omsettes Bank Norwegian-aksjen for 64 kroner, ned 5,2 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på nesten 12 milliarder kroner.