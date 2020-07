Torvald Ulland Reiestad er ansatt som ny økonomidirektør i Scana, melder selskapet i en børsmelding fredag.

– Jeg er svært fornøyd med å få Torvald Ulland Reiestad, med på laget som vår økonomidirektør. Jeg føler meg trygg på at han med sin bakgrunn vil bli et verdifullt medlem av vår ledergruppe, og bringe verdifull kompetanse inn i dagens selskap. Torvald vil også være en viktig ressurs til å bygge et maritimt børsnotert selskap, sier Styrk Bekkenes, daglig leder i Scana.

Reiestad kommer fra stillingen som økonomidirektør i selskapet Itslearning AS. Han har tidligere hatt flere ledende posisjoner i selskaper som PwC, Borea, Sparebanken Vest samt diverse styreverv.