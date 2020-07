Nasdaq faller under 10.000

FREDAG: Dagens handel på New York-børsen starter i rødt. Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 9.986,24 poeng mens Dow Jones står i 25.568,97 poeng etter en nedgang på 0,7 prosent.

I mai falt de private inntektene i USA med 4,2 prosent på månedsbasis samtidig som det private forbruket økte med 8,2 prosent. Ifølge TDN Direkt var det ventet at inntektene ville falle med seks prosent og at forbruket ville øke med ni prosent.

Torsdag ble det kjent at de føderale etatene som fører tilsyn med finansforetak i USA kom til enighet om å endre Volcker-reglen, som ble introdusert etter finanskrisen i 2008.

«Blant annet lettet de på kapitalkravene ved derivathandler, noe som vil frigjøre flere milliarder av dollar som bankene kan benytte til andre formål», skriver Nordea i en rapport fredag.

Coronasmitten brer seg i USA og flere at de mest folkerike statene, som California, Texas og Florida, opplever sterk oppgang i antall nye tilfeller.

«Etter børsfall på onsdag innebar gårsdagen ny oppgang i de fleste markeder. Det kan virke som om markedsaktørene antar at det ikke vil bli nødvendig med nye omfattende restriksjoner som følge av den økte smitten», skriver DNB Markets i en oppdatering.

