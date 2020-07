Walwil i hardt vær

TAR GREP: Wallenius Wilhelmsen tar grep for å komme seg gjennom krisen.

TAR GREP: Wallenius Wilhelmsen tar grep for å komme seg gjennom krisen. Foto: Bloomberg

Wallenius Wilhelmsen-gruppen har inngått en avtale med långivere om lettelse (waiver) på NIBD/EBITDA-lånebetingelsen, og å utsette avdrag på enkelte banklån, ifølge TDN Direkt.

Selskapet har nå oppnådd en avtale med relevante långivere til å frafalle NIBD/EBITDA-lånebetingelsen resten av 2020 før den tilbakestilles gradvis i 2021, opplyses det i børsmeldingen.

Videre melder selskapet at de har avtalt med bankene i WW Ocean om å utsette avdrag på rundt 70 millioner dollar, tidligere planlagt til andre halvår 2020, som et ledd for å styrke kontantbeholdningen i en periode med redusert aktivitet.