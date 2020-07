Sjefstrateg: – Økt coronasmitte er ekstremt positivt for aksjemarkedet

Globalt har det blitt bekreftet i underkant av 10 millioner smittetilfeller av coronaviruset, hvorav 2,6 millioner befinner seg i USA.

Høyeste smittetallet noen sinne

Smittehastigheten i USA har for alvort satt fart igjen. Tordag ble det registrert 40.212 nye smittetilfeller, viste statistikk fra Worldometers. I tillegg ble det registret 47.341 nye smittetilfeller fredag, det høyeste smittetallet noen sinne.

Likevel er ikke alle negative til økt smittehastighet. Christopher Wood, global sjef for aksjestrategi i Jefferies, mener oppgang i nye smittetilfeller er positivt for aksjemarkedet, ifølge Marketwatch.

– Ekstremt positivt

Han peker på at medianalderen på nye smittetilfeller i Florida er 33 år, ned fra tidligere 50 år. Samtidig forklarer han at flere yngre og friske folk blir smittet, noe som gjør at færre mister livet til viruset.

Wood mener det øker sannsynligheten for at viruset kan forsvinne av seg selv, siden det kan mutere til en versjon som smitter færre.

«Hvis det faktisk er tilfelle, er det ekstremt positivt. Investorer bør absolutt ha et åpent sinn til en slik mulighet», forklarer Wood ifølge Marketwatch.

Sjefsstrategen anbefaler investorer å satse på både vekst- og verdiaksjer, samtidig som han forklarer at verdiaksjene bør oppleve et rally hvis økonomien får en V-formet rekyl.