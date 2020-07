Oljefondet gikk på en smell i kriserammet selskap

Det har vært en tøff uke for alle aksjonærene i tyske Wirecard. 22. juni innrømmet selskapet at 20 milliarder kroner har forsvunnet, og at kontoene som pengene skulle stått på, trolig aldri har eksistert.

Søkte om konkursbeskyttelse

Dagen etter ble tidligere konsernsjef og en av de største aksjonærene, Markus Braun, arrestert. Bakgrunnen var anklager om at han hadde blåst opp selskapets balanse og inntekter for å få selskapet til å virke bedre enn det var. Likevel ble han ifølge Brauns advokat løslatt kort tid senere.

Torsdag kom det også frem at Wirecard søkte om konkursbeskyttelse, og aksjen ble suspendert av Frankfurt-børsen like før nyheten ble sluppet.

Kollaps i aksjekursen

De siste fem dagene har aksjen kollapset 95,0 prosent til 1,28 euro pr. aksje. Selskapet hadde en markedsverdi på 158,3 millioner euro da Frankfurt-børsen stengte torsdag.

Til sammenligning hadde selskapet en markedsverdi på omtrent 3,2 milliarder euro for kun fem dager.

Det vil si at markedsverdien har blitt barbert med over 3 milliarder euro på kun fem dager, noe som tilsvarer over 33 milliarder norske kroner.

Milliardinvestering kan være tapt

Ved utgangen av 2019 ble Wirecard-aksjen omsatt for 112 euro, noe som tilsvarte en markedsverdi på omtrent 13,9 milliarder euro. I norske kroner tilsvarte det en markedsverdi på 151,2 milliarder.

Oljefondet skriver at de har investert 1,5 milliarder kroner i selskapet, og har en eierandel på omtrent 1,1 prosent. Hele investeringen til oljefondet kan være tapt.