Styret i Byggma mener dagens prising av selskapet gir en attraktiv mulighet for tilbakekjøp av selskapets aksjer.

I slutten av mai fikk styret fornyet fullmakten til å kjøpe tilbake inntil 10 prosent av egne aksjer, skriver selskapet i en melding.

Selskapet forklarer at aksjene skal brukes i forbindelse med potensielle oppkjøp i fremtiden, eller i et potensielt aksjeopsjonsprogram for konsernledelsen.

Byggma vil kjøpe tilbake aksjer fra aksjonærene til en pris på 100 kroner pr. aksje, og tilbudsperioden vil være fra 29. juni til 13. juli.

Fredag stengte aksjen på 92 kroner, ned 1,1 prosent.