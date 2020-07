dette vil påvirke oslo børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [minus 0,9, minus 0,5] prosent.

– Aksjene falt på nytt i USA fredag. Investorene er bekymret for utviklingen i smittetallene. I enkelte stater har nådd så høye smittenivåer at den planlagte gjenåpningen av økonomien må utsettes. Det er spesielt stater sør i USA som rammes hardt, deriblant Texas og Florida.



– Usikkerheten er stor blant mange investorer om hvorvidt den økonomiske gjeninnhentingen vil stoppe opp som en følge av økt smitte. I forrige uke nedjusterte IMF, det internasjonale pengefondet, vekstutsiktene for 2020 ytterligere. Når det er sagt, aksjemarkedene er fremoverskuende av natur, og basert på utviklingen siden mars, tror de fleste at det verste er bak oss hva gjelder Covid-19 krisen.

Olje

Oljeprisen er ned mandag morgen og brent-oljen synker 1,43 prosent til 40,10 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,89 dollar fatet ved 19-tiden fredag.

WTI-oljen er ned 0,56 prosent til 37,82 dollar fatet.

«Biltrafikken har vært sterkt økende de siste ukene grunnet mangel på flytilbud i sommersesongen på den nordlige halvkule. Dette har bidratt til økt etterspørsel etter bensin/olje. Med andre ord, folk ser ut til å ville reise/feriere tross den siste tids smitte økning, noe som isolert sett er positivt», skriver Roger Berntsen i morgenkommentaren mandag.

Asia

I Asia er det markante børsfall ved flere av de toneangivende indeksene.

I Japan faller Nikkei 2,08 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,69 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,71 prosent, og CSI 300 faller 0,87 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,59 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 2,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 2,22 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,97 prosent.

Investorene fortsetter å følge nøye med på coronautviklingen. I USA har antall smittede i enkelte stater økt den siste tiden. Og i blant annet Florida og Texas har denne andre bølgen ført til at enkelt bedrifter igjen må stenge dørene.

Wall Street

Alle de tre toneangivende børsene i New York endte kraftig i rødt på fredag.

Dow Jones gikk ned 2,84 prosent til 25.015,5 og er med det ned 12,34 prosent i år. S&P 500 endte ned 2,42 prosent til 3.009,1. Det vil si at indeksen har falt 6,86 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite gikk ned 2,59 prosent til 9.757,2. Indeksen har dermed steget 8,74 prosent siden nyttår.

Aksjer som ville få en positiv effekt av gjenåpning fikk seg en trøkk fredag, og United Airlines, American Airlines falt mer enn 5 prosent. Delta og Norwegian Cruise Line falt var ned henholdsvis 3,2 og 5 prosent.

– Antall smittetilfeller øker og gjenåpning blir forsinket, noe som vil påvirke inntjeningen til selskapene. Det er sannsynlig at myndighetene vil innføre flere tiltak som vil føre til en ny økonomisk lockdown, sier Tom Essaye i The Sevens Report til CNBC.

Hovedindeksen

Oslo Børs avsluttet uken i rødt territorium og hovedindeksen endte i 794,72 poeng, ned 0,81 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 5,4 milliarder kroner.

Oppblussingen av tilfeller over forskjellige steder i verden, ser ut til å sette en støkk i markedet, og investorene er urolige for om vi vil se et nytt etterspørselsfall i oljen.

På Oslo Børs falt Equinor 1,5 prosent til 139,15 kroner, mens Aker BP trakk ned 1,9 prosent til 180 kroner.

Kongsberg Automotive endte som fredagens vinner og steg 32 prosent til 0,33 kroner, mens emisjonsaksjene på Merkur Markets avanserte 7,7 prosent til 0,14 kroner.

Øystein Stray Spetalens børsskall Element snudde også en negativ trend fra de siste par dagene og var fredag opp 9,2 prosent til 6,18 kroner. Aksjen er den siste uken ned 19 prosent.

Dette skjer i dag - mandag:

Makro:

Spania: KPI juni, kl. 09.00

Sverige: Handelsbalanse mai, kl. 09.30

ØMU: Barometerindikator juni, kl. 11.00

Tyskland: KPI juni, kl. 14.00

USA: Pågående boligsalg mai, kl. 16.00

USA: Dallas Fed-indeks juni, kl. 16.30

Annet:

Okea: Obligasjonseiermøte, kl. 13.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)