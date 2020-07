Wells Fargo: - Markedet kan falle ti prosent

Ifølge storbanken Wells Fargos selskapsstrateg, vil en potensiell Joe Biden seier være svært ødeleggende for aksjemarkedet.

- I dette øyeblikk tror vi ikke markedet priser inn seier til Biden, uttalte Harvey til CNBC’s Trading Nation på fredag.

Ser optimistisk på coronasituasjonen

Advarslene om økt politisk risiko skjer samtidig som smitten av coronaviruset igjen begynner å få fotfeste flere steder i verden. Harvey ser på smittetall, men forblir optimistisk ettersom han mener tallene fortsatt er innenfor rimelighetens grenser.

Bekymret for stigende skatt i aksjemarkedet

Nåværende president Donald Trump kuttet tidlig selskapsskatten fra tidligere 35 prosent til nåværende 21 prosent, det ble populært mottatt i aksjemarkedet ettersom markedene, utenom corona, har satt stadig nye toppnoteringer.

Harvey har fått med seg at Biden stiger på målingene, og advarer mot hva det kan ha å si for selskapenes inntjening etter årsskiftet.

Fall på 10 prosent

Selskapsstrategen opprettholder S&P 500-estimatet på 3.388 innen året er omme, tilsvarende en oppside på 13 prosent fra dagens nivå. Videre advarer han likevel mot at markedene er sårbare for et fall på fem til ti prosent fra dagens nivåer.

-Markedet har vært forsiktig i flere uker nå, og jeg tror markedet hentet seg inn litt for mye for raskt, dermed tror jeg det kan være på tide med en korreksjon.