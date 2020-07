Finanstilsynet vurderer å inndra konsesjon - har gitt frist

Insr mottok fredag ettermiddag et varsel fra Finanstilsynet om det vurderer å inndra konsesjonen grunnet uavklarte forhold rundt risiko og kontrollproblemer i selskapet, melder Insr i en børsmelding mandag.

Selskapet er i ferd med å implementere en ytterligere styrking av styrings-, risiko- og kontrollstrukturen.

Styret har besluttet å sette i gang en strategisk gjennomgang for å utforske de tilgjengelige alternativene for selskapet.

I forbindelse med dette vil den rettede emisjonen som ble kunngjort 25. juni, ikke fullføres, selv om den ble overtegnet av eksisterende og nye aksjonærer.

Ifølge meldingen mener selskapet at det fortsatt er i en solid økonomisk stilling.

Insr har ansatt Carnegie AS som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Wiersholm AS som juridisk rådgiver for å bistå med gjennomføringen av den strategiske gjennomgangen, inkludert etablering av kontakt med potensielle kjøpere.

I samtaler

Juridisk og viseadministrerende direktør Bård Standal i Insr Insurance Group sier selskapet har hatt dialog med Finanstilsynet om de uløste risiko- og kontrollproblemene i selskapet en stund, melder TDN Direkt.

– Det er ikke slik at det har oppstått nye forhold, men det er uløste risiko- og kontrollproblemer Finanstilsynet peker på, sier han til TDN Direkt mandag.

Standal vil ikke vil kommentere noe utover det som står i dagens melding ettersom selskapet er i en prosess.

-Som vi skriver i meldingen så er det diskusjoner vi har med Finanstilsynet som selskapet svarer opp, men innholdet i det er ikke noe vi kan kommentere nå, sier Standal til TDN Direkt.

Har fått frist

Insr Insurance Group er gitt frist til medio august 2020 til å uttale seg om varselet fra Finanstilsynet der det vurderes å fatte vedtak om å kalle tilbake foretakets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet, melder TDN Direkt.

Finanstilsynet vil vurdere foretakets uttalelse før det fattes vedtak.