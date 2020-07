Bedre kredittutsikter for Aker BP

AKER BP: S&P Global Ratings opprettholder ratingen BBB- for Aker BP og toppsjef Karl Johnny Hersvik.

Kredittratingbyrået S&P Global Ratings endrer sine kredittutsikter på Aker BP fra negativ til stabil. Ifølge TDN Direkt opprettholdes ratingen BBB-.

S&P Global Ratings understreker blant annet at Aker BP har kuttet utbyttet betydelig og at selskapet vil dra nytte av den midlertidige skatteendringen fra norske myndigheter.

Tidligere i dag ble det kjent at Aker Solutions har signert en toårig kontraktsforlengelse for vedlikehold og modifikasjoner for Aker BPs Ula, Skarv, Valhall og Tambar-felt.

Den totale kontraktsverdien er på rundt 1,7 milliarder kroner.

Mandag ved lunsjtider omsettes aksjen for 178,55 kroner, ned 0,8 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på litt over 64 milliarder kroner.

I løpet av den siste måneden har aksjen gått opp 7,8 prosent mens den er ned 35,9 prosent hittil i år.