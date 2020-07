Sparebank 1 Markets: Tror på oppadgående trend i sjømat

«Lakseprisene i Canada og Chile fikk sin første bevegelse mot oppsiden forrige uke, som forhåpentligvis er starten på en ny oppadgående trend» skriver Christopher Robin Vinter i Sparebank 1 Markets, ifølge TDN Direkt.



Christopher Robin Vinter, Sparebank 1 Markets Foto: SP1 Markets

Sjømatanalytikeren skriver videre at korreksjonen ser ut til å være forbi oss.

Etter 3 uker med solid nedgang for lakseprisen venter Sparebank 1 Markets en laksepris på 56 kroner per kilo denne uken, og en økning til 57 kroner per kilo neste uke.

Ser solid oppside

DNB Markets gjentar sitt positive syn på sjømatsektoren, til tross for at de forventer relativt lave laksepriser i andre og tredje kvartal 2020.

Grieg Seafood, Austevoll Seafood og Atlantic Sapphire er de enkeltaksjene i sektoren med størst oppside mot meglerhusets kursmål.

Grieg og Austevoll Seafood har mandag hatt en oppgang på henholdsvis 1,03 prosent til 97,90 kroner og 1,27 prosent til 75,90 kroner. Atlantic Sapphire har derimot hatt en nedgang på 1,18 prosent til 125,5 kroner.