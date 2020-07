Martin Vismark i Self Storage Group.

Martin Vismark i Self Storage Group. Foto: Anders Horntvedt

SKAGEN Fondene har i dag kjøpt 1.297 aksjer i Self Storage Group. Aksjekursen ligger på 24,70 kroner, og transaksjonen kom dermed på like over 32.000 kroner.

Etter kjøpet eier SKAGEN Fondene i overkant av 4,2 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 5,0003 prosent av selskapet.

På eiersiden har Self Storage Group også kjente profiler som Øystein Stray Spetalen, som har kjøpt opp 22,2 prosent av selskapet gjennom Ferncliff, og Runar Vatne.