Dow Jones stiger – Facebook straffes ytterligere

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 9.773,80 poeng mens Dow Jones står i 25.223,05 poeng etter en oppgang på 0,8 prosent.

Facebook får juling

Nasdaq-noterte Facebook er i hardt vær etter at stadig flere selskaper har besluttet å trekke annonser fra Facebooks plattformer. I alt har mer enn 90 selskaper, deriblant Coca Cola, Starbucks, Verizon og Patagonia, besluttet å boikotte Facebook.

Fredag stupte aksjen 8,3 prosent og i mandagens førhandel faller den ytterligere 3,5 prosent.

Boeing

Piloter og crewansatte fra det amerikanske luftfartstilsynet (FAA), vil teste ut Boeings 737 MAX-fly over tre dager, og det hele starter på mandag, sier kilder til Reuters.

Aksjen stiger 5,5 prosent i førhandelen.

Faresignaler

Jamie Cox, sjefstrateg hos Harris Financial Group, sier til Marketwatch at av alle grunnene til usikkerhet i markedet, er epidemien den største.

– Alt starter og stopper med viruset. Alle de andre effektene henger sammen med utfallet av pandemien, sier Cox.

Marketwatch presenterer en liste på syv punkter over hva som kan påvirke denne ukens markedsbevegelser (se faktaboks).

Faresignaler Økende antall smittede og innlagte coronapasienter Økonomiske overraskelser fra jobbtallene vi får på torsdag Kvartals- og månedsjusteringer av porteføljene til pensjons- og aksjefond Kongressens planer for ytterligere økonomisk støtte drøyer Joe Biden leder i presidentkampen De tekniske trendene ser ut til å endre seg Lave aksjevolumer på grunn av 4. juli-feiring i USA

Bekymret for smittetallene

«Aksjene falt på nytt i USA fredag. Investorene er bekymret for utviklingen i smittetallene. Enkelte stater har nådd så høye smittenivåer at den planlagte gjenåpningen av økonomien må utsettes. Det er spesielt stater sør i USA som rammes hardt, deriblant Texas og Florida», skriver Roger Berntsen i mandagens rapport fra Nordnet.