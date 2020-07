Endúr henter 100 millioner i rettet emisjon

Endúr har planlagt en rettet emisjon som vil tilføre selskapet inntil 100 millioner kroner i bruttoproveny, gjennom utstedelse av aksjer.

Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag ettermiddag.

Selskapet har engasjert meglerhusene SpareBank 1 Markets AS og Norne Securities som tilretteleggere for den planlagte emisjonen.

Emisjonen vil gjennomføres etter stengetid på Oslo Børs i dag, 29. juni 2020. Endelige antall aksjer som vil bli utstedt avhenger av den endelige tegningskursen i den rettede emisjonen, opplyses det.

Blant investorene har Middelborg Invest AS, Tigerstaden Marine AS, Songa Investments AS, Eikeland Holding AS, Eagle AS, samt eksisterende aksjonærer forhåndstegnet aksjer for til sammen omkring 30 millioner kroner, heter det i meldingen.