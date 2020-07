Hundretusenvis av Wirecard-kunder får ikke tilgang til pengene sine

SLITER: Markus Braun, tidligere konsernsjef i Wirecard, må nå se at hundretusenvis av briter ikke får pengene sine.

SLITER: Markus Braun, tidligere konsernsjef i Wirecard, må nå se at hundretusenvis av briter ikke får pengene sine. Foto: Bloomberg

Minst 500.000 privatkunder og bedrifter er utestengt fra kontoene sine etter at The Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannia har beordret Wirecard til å stoppe driften i landet.

Wirecard har den siste uken vært i hardt uvær etter at det ble kjent at 2 milliarder dollar, eller nesten 20 milliarder kroner, har blitt borte fra balansen.

«Vårt hovedmål er å beskytte interessene og pengene til kunder som bruker Wirecard», skrev FCA i en oppdatering. De skriver også at forhandlingene med Wirecard går fremover, men at de ikke vil lempe på restriksjonene før de er sikre på at «alle klienters penger er trygge».

Påvirker mange

Ett av selskapene som blir påvirket av restriksjonene er Pockit. Selskapet er laget for mennesker som har blitt «ignorert og avvist» av større banker, og har rundt 500.000 kunder. Flere av disse skulle fått utbetalinger i dag, mandag.

FCA sier at disse kan få hjelp av lokale sosialhjelpinstitusjoner.

Et annet selskap skriver i en oppdatering til sine kunder at «kortdetaljene og pengene dine er trygge, men du har dessverre for tiden ikke tilgang til dem».

Markus Braun, Wirecards tidligere konsernsjef, gikk av i forrige uke og ble dagen etter arrestert. Han har nå blitt sluppet ut mot kausjon på 5,7 millioner dollar, eller 55,3 millioner kroner.

Braun mener selskapet kan være offer for svindel.

Til tross for dagens hendelser handles aksjen til 3,26 euro, opp 154,5 prosent på bare én dag. Aksjen er imidlertid fremdeles ned 97 prosent siden nyttår.