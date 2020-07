DN: Ikea Norge avslutter samarbeidet med Geelmuyden Kiese

Torsdag meddeler Ikea Norge at de avslutter samarbeidet med kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, ifølge DN.

– Vi har hatt et mangeårig samarbeid med GK, og flere av de dyktige medarbeiderne der, i form av en rammeavtale. Den velger vi nå å avslutte, med tremåneders oppsigelsesperiode i henhold til kontrakten. For Ikea er det viktig at alle våre samarbeidspartnere og leverandører opptrer i tråd med Ikeas retningslinjer og verdier. Vi har tidligere blitt sitert på hva vi mener om Hans' uttalelser, som er en medvirkende årsak til av nå avslutter samarbeidet, sier kommunikasjonssjef Helene Løken i Ikea Norge til DN.

Forrige uke valgte også LO å avslutte samarbeidet med kommunikasjonsbyrået.

Avgjørelsene fra Ikea og LO kommer etter at Hans Geelmuyden vekket sterke reaksjoner etter sine uttalelser knyttet til en debatt om mangfold i kommunikasjonsbransjen.

På henvendelser fra DN forteller Hans Geelmuyden følgende om avgjørelsen til Ikea.

– Det synes jeg er svært beklagelig. Vi har samarbeidet med Ikea siden 1998 og oppnådd gode resultater sammen, sier Geelmuyden til DN.