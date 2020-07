Disse aksjene gjorde det bedre i USA enn på Oslo Børs

TROSSER CORONA: USA registrer nesten 40.000 nye daglige tilfeller av coronaviruset. Gjennomsnittsøkningen av utbrudd er 76 prosent høyere enn for 14 dager siden, ifølge New York Times. Likevel skyter aksjemarkedet til værs.

TROSSER CORONA: USA registrer nesten 40.000 nye daglige tilfeller av coronaviruset. Gjennomsnittsøkningen av utbrudd er 76 prosent høyere enn for 14 dager siden, ifølge New York Times. Likevel skyter aksjemarkedet til værs. Foto: Carlo Allegri

Det var en børsdag investorer kan glede seg av i dag – både i Norge og i USA.

På Wall Street steg alle av de tre toneangivende indeksene, der industriindeksen Dow Jones imponerte mest.

Med sine 30 selskaper klatret indeksen 2,32 prosent i dag. Teknologigiganten Apple skal ha bidratt til mesteparten av dagens oppgang med over 2 prosent vekst, ifølge CNBC. Flygiganten Boeing, som er et langt mindre selskap enn Apple, steg imidlertid mest og stengte 14,40 prosent opp.

På hjemmebane var oppgangen noe mer beskjeden. Oslo Børs stengte 0,67 prosent opp.

Fire av fem aksjer gjorde det bedre i USA

Fire av fem norske aksjer gjorde det bedre over Atlanteren enn hjemme i Norge. Kun Borr Drilling gjorde det bedre på Oslo Børs enn på New York-børsen i USA. Her imponerte Boor Drilling med 5,09 prosent oppgang på hjemmebane.

Aksjene som gjorde det best i USA i dag sammenlignet med sine norske noteringer var Golden Ocean Group og Equinor.

Questtere Energy på Toronto-børsen i Kanada ble ikke handlet i dag. I Norge stengte imidlertid aksjen 2,11 prosent ned.