dette vil påvirke oslo børs

Coronasmitten blusser opp igjen i flere land, ikke minst USA, men dette ser ikke ut til å bry investorene nevneverdig.

Markant oppgang på Wall Street mandag følges opp av stigende Asia-børser tirsdag morgen, hjulpet av oppløftende PMI-tall fra Kina.

Futureshandelen peker for øvrig mot en blandet åpning i USA tirsdag.

– Oppgang i vente

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet 0,5-0,9 prosent.

Han påpeker at det er spesielt de sørlige statene i USA som rammes hardt av en smittebølge nummer to.

«Det ligger nå i kortene at enkelte byer/regioner vil måtte gjeninnføre strenge smittetiltak, dersom trenden ikke snart snur. Når det er sagt, de økonomiske tiltakene fra både myndighetene, samt sentralbanken er med på å holde «hjulene» i økonomien i gang», skriver Berntsen på Nordnet-bloggen tirsdag morgen.

Corona-advarsel

WHO-sjef Tedros Adhanom, advarte mandag om at «vi fortsatt ikke har sett det verste» av coronapandemien.

«Til tross for at vi har sett en bedring i mange land, øker pandemien globalt faktisk i styrke. Vi vil alle at dette skal være over. Vi ønsker alle å gå videre i livet, men den harde realiteten er at det fortsatt ikke er i nærheten av å være over», sa han i en uttalelse, ifølge CNBC.

Hongkong-lover

Samtidig har den kinesiske Folkekongressens stående komité enstemmig vedtatt å innføre en ny sikkerhetslov for Hongkong som trer i kraft 1. juli.

Loven forbyr ifølge NTB det Kina stempler som løsrivelsesbevegelser, statsfiendtlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter. USA har svart med å trekke tilbake Hongkongs unike status, og behandler dermed Hongkong på linje med Kina i handelsspørsmål.

Oljen i rødt

Oljeprisene går tilbake tirsdag morgen.

Gårsdagens oppmuntrende tall for boligsalget i USA utløste optimisme til etterspørselen etter drivstoff fra amerikanerne, men økningen i coronasmitte legger en demper på stemningen.

At Libyas statlige oljeselskap melder om fremgang i samtalene om å gjenoppta oljeeksporten bidrar også til å senke prisene. Libya kan produsere omtrent én prosent av verdens oljetilbud.

Brent-oljen faller 0,5 prosent 41,50 dollar fatet, WTI-oljen 0,7 prosent til 39,44 dollar fatet.

Børsen i 800

Hovedindeksen på Oslo Børs steg mandag 0,67 prosent til 800,06, etter drahjelp fra oljeprisen.

Dagens soleklare vinner ble Siem Offshore, som spratt opp over 66 prosent til 1,33 kroner.

Nordic Nanovector steg 12,1 prosent til 22,74 kroner etter å ha fått «fast-track»-status av amerikanske helsemyndigheter for Betalutin.

