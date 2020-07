SoftOx får millionbevilgning

SoftOx Solutions har mottatt en bevilgning på to millioner dollar fra amerikanske myndigheter, opplyses det i en børsmelding.

«SoftOx har mottatt et brev fra amerikanske myndigheter der SoftOx informeres om at selskapet har mottatt en potensiell finansiering i form av en «award» på to millioner dollar til utvikling av SoftOx Biofilm Eradicator», heter det i meldingen.

Den økonomiske støtten skal være avhengig av en tilfredsstillende «due diligence» gjennomgang av prosjektfinansieringsplanen.

Første kvartal

SoftOx har tirsdag morgen også levert sine tall for første kvartal, hvor de økte driftskostnadene, men fortsatt ikke hadde noe særlig inntekter.

Selskapet kom tidligere i år med en ny type hånddesinfeksjonsmiddelet som ikke inneholder alkohol.

I starten av juni meldte selskapet at de har inngått en avtale med Bonaventura Scandza.

I slutten av mai inngikk SoftOx en avtale med norske Milas for salg og distribusjon av sine produkter i skoler og barnehager.

SoftOx-aksjen har steget kraftig hittil i år, og har lagt på seg drøye 210 prosent til 95,00 kroner.