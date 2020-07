Uber-deal til 2,6 milliarder dollar kan offentligjøres innen neste uke

Flere amerikanske medier rapporterer tirsdag at Uber Technologies Inc. er i diskusjoner om et oppkjøp av matleveringstjenesten Postmates. Prisen meldes å ligge på 2,6 milliarder dollar og vil kunne bli annonsert innen neste uke, ifølge Wall Street Journal.

Uber har allerede blitt en ledende aktør i markedet for matleveringstjenester med UberEATS. Ifølge undersøkelser av Edison Trends innehar UberEATS den nest største markedsandelen for matleveringstjenester.

Et potensielt oppkjøp signaliserer at Uber ønsker å kapre ytterligere markedsandeler fra konkurrentene sine.

Vurderer notering

Det har ifølge WSJ lenge vært lav etterspørsel etter gründerbedrifter på børs, spesielt etter WeWorks vraket sine planer om å noteres. Dette er trolig grunnen til at Postmates lenge har utsatt sine planer om børsnotering.

Det ser nå ut til at Postmate står overfor et valg mellom oppkjøp og notering i løpet av de neste ukene.

Dersom oppkjøpet realiseres kan UberEATS ta ytterligere steg i retning av å bli den ledende aktøren for matleveringstjenester i USA.