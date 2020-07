Senioranalytiker advarer mot korreksjon

Urovekkende coronatrender – spesielt i USA – ser ikke ut til å uroe investorene nevneverdig.

Etter markant oppgang på Wall Street i går og stigende Asia-børser tidligere i dag, ligger det ifølge futureshandelen an til ny oppgang i dagens åpning i New York.

«Rallyet har gått på tomgang denne måneden, og vi er nå på vei mot slutten av kvartalet i en konsolideringsfase og ser litt sårbare ut for en korreksjon. Det er vanskelig å bygge en sak for en korreksjon i markeder som er så oppildnet av nivået på stimulansene, men de røde flaggene popper opp», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering.

Støttenivåer i fare?

«Mens en rekke indekser ser sterke støttenivåer foreløpig, bygger momentumet seg definitivt opp mot dem, noe som kan bli problematisk hvis de brytes. For eksempel ser 25.000 plutselig ut til å være i fare for Dow Jones, og det samme kan sies om 6.000 for FTSE 100. Brytes disse nivåene, kan vi se nedsidepresset bygge seg raskt opp på kort sikt – dog ikke i samme grad som vi så tidligere i år», fortsetter han.

Han mener investorer kan bli bekymret av å se at ulike delstater i USA stanser eller reverserer gjenåpningen av samfunnet og økonomien.

«Vi vil kanskje ikke få se at hele nasjoner stenger ned igjen, men den seneste trenden er likevel ikke oppmuntrende, og kan fortsatt være ganske skadelig for økonomien», skriver Erlam.