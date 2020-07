Solberg: Danmark og Sverige ville ha Norge inn som eier i SAS

STØTTE: Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter at Norge ble bedt om å gå inn som eier i SAS.

STØTTE: Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter at Norge ble bedt om å gå inn som eier i SAS. Foto: NTB Scanpix

– Det har kommet spørsmål fra våre naboland om vi ville gå inn med eierskap eller hybridkapital, og det betyr at dagens eiere ville at vi skulle ta mer av regningen fremover. Men vi har tenkt at vi skal likebehandle SAS, Norwegian og Widerøe så godt som mulig, og derfor var det uaktuelt, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Tirsdag ble det kjent at SAS har fått på plass en ny krisepakke. I alt skal egenkapitalen til selskapet, som i likhet med resten av reiselivsnæringen er hardt rammet av koronakrisen, styrkes med 14,25 milliarder svenske kroner. Sverige og Danmark, som er hovedeiere i SAS, tar mye av regningen.

– Riktig at Sverige og Danmark redde SAS

Den siste tiden har flere tatt til orde for at Norge burde gå inn som eier i SAS. Norge var tidligere medeier i selskapet, men solgte sine siste aksjer i 2018.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli, som sitter i transportkomiteen på Stortinget, sa til Dagens Næringsliv i midten av juni at det pågikk samtaler mellom de tre landene om at Norge skulle gå inn med egenkapital til SAS.

Nå bekrefter altså Solberg at det har vært kontakt, men at Norge ikke går inn i selskapet.

– Sverige og Danmark er fortsatt eiere i selskapet, og det er helt riktig at det er eierne som nå går inn og redder selskapet. Det bør ikke være slik at de skal hente inn nye eiere, og at norske skattebetalere skal gå tilbake i en eierskapsform hvis dagens eiere kan gjøre dette, sier Solberg.

– Det SAS har gjort nå, er primært en operasjon der eierne går inn med mer kapital for å drive videre, og de gjør i så måte mindre av den restruktureringen som Norwegian gjorde, sier hun.

– Ville ha vært urimelig

Solberg viser til at regjeringen allerede har tilbudt de tre flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe lånegarantier, og at Norge også betaler SAS 500 millioner kroner for å sikre et grunnleggende flytilbud.

– Det ville ha vært urimelig av oss å behandle SAS på en annen måte enn Norwegian. Vi er opptatt av konkurransen i det norske markedet, og det innebærer at vi har flere flyselskap og at folk får et godt flytilbud, sier hun.

