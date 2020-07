Xi har signert sikkerhetslov for Hongkong

SIGNERT: Xi Jinping, president i Kina, har signert omstridt sikkerhetslov for Hongkong.

SIGNERT: Xi Jinping, president i Kina, har signert omstridt sikkerhetslov for Hongkong. Foto: Dreamstime

Dermed har den omstridte loven trådt i kraft.

Kinas offisielle nyhetsbyrå Xinhua skriver at kinesiske lovgivere har stemt ja til loven, og at de har besluttet at den skal innlemmes i Hongkongs «minigrunnlov».

Kritikere frykter at den vil bli brukt til å slå ned på demokratibevegelsen i det kinesiske territoriet.

Kinas nye nasjonale sikkerhetslov i Hongkong vil kun være rettet mot en liten minoritet, sier Hongkongs leder Carrie Lam.

– Den vil kunne rette seg mot en svært liten minoritet med mennesker som har brutt loven, mens liv og eiendom, grunnleggende rettigheter og frihetene til det store flertallet av Hongkongs innbyggere vil bli beskyttet, sier Lam.

Uttalelsen ble gitt i en videomelding til FNs menneskerettighetsråd få timer etter at Folkekongressens stående komité vedtok sikkerhetsloven, som trer i kraft 1. juli.

