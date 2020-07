Vow har blitt tildelt ny kontrakt på 85 millioner kroner

Vow er gjennom datterselskapet Scanship AS blitt tildelt en ny kontrakt, der selskapet skal levere avanserte teknologier for å rense avløpsvann, håndtere søppel og behandling av matavfall.

Selskapets systemer vil bli installert på to mega-cruiseskip som kommer i tjeneste i 2026 og 2027. Cruiseskipene er den del av et pågående program der seks nye cruiseskip skal bygges i Italia for en av de største rederne i Miami.

Kontrakten har en verdi på 7,8 millioner euro, noe som tilsvarer omtrent 84,9 millioner norske kroner.



«Vi føler oss ydmyke over hvordan de store rederne og verftene går fremover i disse forstyrrende tider, og stolt over å nok en gang bli valgt som deres partner med å levere teknologi som fokuserer på miljøet og renere hav», sier konsernsjef i Vow, Henrik Badin.

Hittil i år har Vow-aksjen falt 28,8 prosent, mens den har lagt på seg 25,6 prosent det siste året.