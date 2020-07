Nasdaq stiger – Dow Jones faller

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 9.867,52 poeng mens Dow Jones står i 25.498,09 poeng etter en nedgang på 0,4 prosent.

Oppdatert klokken 15:50: Nasdaq har nå gått opp 0,4 prosent mens Dow Jones er ned 0,4 prosent. Boeing troner høyt på taperlisten med et kursfall på 6,4 prosent.

S&P Case-Shiller-indeksen viser at boligprisene i 20 storbyområder i USA steg 4,0 prosent på årsbasis i april. Ifølge TDN Direkt det i tråd med forventningene.

Røde flagg

Urovekkende coronatrender – spesielt i USA – ser ikke ut til å uroe investorene nevneverdig.

«Rallyet har gått på tomgang denne måneden, og vi er nå på vei mot slutten av kvartalet i en konsolideringsfase og ser litt sårbare ut for en korreksjon. Det er vanskelig å bygge en sak for en korreksjon i markeder som er så oppildnet av nivået på stimulansene, men de røde flaggene popper opp», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering.

Biden vs. Trump

Flere meningsmålinger i det siste har vist at Joe Biden leder klart mot Donald Trump drøye fire måneder før høsten presidentvalg.

«Selv om det er lenge til valget og mye kan skje i løpet av høsten, kan et skifte av president potensielt bli viktig for den økonomiske politikken», skriver Knut A. Magnussen i tirsdagens rapport fra DNB Markets.