Nkom om ESAs milliardgebyr til Telenor: – Ikke overraskende

IKKE OVERRASKENDE: EFTAs overvåkingsorgan ESA har ilagt Telenor en milliardbot for misbruk av dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. – Ikke overraskende, konkluderer Nkom.

– Nkom har fulgt saken siden ESA startet arbeidet i 2012, og vi er ikke er overrasket over ESAs konklusjon, sier fungerende direktør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i en pressemelding.

Den statlige etaten Nkom, som blant annet regulerer og overvåker telekommunikasjonssektoren, mener at Telenor med sin sterke stilling i markedet må ta et særlig ansvar for å hindre konkurranseproblemer.

– Nkom ser alvorlig på Telenors misbruk og konsekvensene dette har hatt for det norske mobilmarkedet, skriver etaten.

Efta-tilsynet Esa ila tirsdag Telenor et gebyr på 1,2 milliarder kroner for å ha misbrukt sin markedsmakt. Teleselskapet anker vedtaket.

– Vi registrerer at Telenor vil anke ESAs vedtak til Efta-domstolen. Det vil derfor gå noe tid før endelig punktum kan settes i saken, sier Velure.

Tilsynsorganet ESA konkluderte med at telekomgiganten i årene 2008–2012 brukte sin posisjon i grossistmarkedet til å prise tjenester slik at utfordrerne ville tape penger på å selge mobilt bredbånd til nettbrett og bærbare PC-er.

