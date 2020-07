Wall Street snur – to indekser i grønt

To timer etter at handelen tok til på New York-børsen har to av de tre ledende indeksene på den amerikanske børsen snudd i grønt.

S&P 500 er opp 0,73 prosent til 3.075 poeng. Nasdaq-indeksen fortsetter opp 1,19 prosent og står i 10.080 poeng mens Dow Jones har snudd i grønt – opp 0,2 prosent til 25.599 poeng.

Disse aksjene beveger markedet

Dagens aksjer som driver markedet er blant andre chip-selskapet Micron, sportsselskapet Lululemon, Boeing, Uber, Tesla og store banker.

Chip-selskapet Micron stiger 5,5 prosent til 51,90 dollar etter et bedre enn ventet kvartalsresultat i første kvartal. Selskapet meldte om resultat per aksje på 82 cent – 5 cent over estimatet. Inntektene endte på 5,44 mrd. dollar, mot 5,31 mrd. estimert.

Lululemon melder om at det kjøper opp hjemmetreningsselskapet Mirror for 500 millioner dollar. Dette er Lululemons første oppkjøp og viser at selskapet satser på hjemmetrening i forbindelse med coronaviruset. Aksjen hopper 6,7 prosent til 314 dollar.

Boeing faller etter at Norwegian kansellerte nærmere 100 fly. Norwegian ønsker også kompensasjon for Boeing 737 Max-flyene som nå står strandet i tillegg til feil på flyene. Aksjen stuper 5,1 prosent til 184.57 dollar.

Uber melder om at det vil kjøpe opp matleveranseselskapet Postmates for 2,6 milliarder dollar. Taxiselskapet ønsker dermed å kapre markedsandeler fra konkurrentene. Aksjen er opp 5,4 proesnt til 31,22 dollar.

Tesla-gründer Elon Musk sendte en e-post til sine ansatte om at breakeven-målet muligens kan nås i inneværende kvartal. Nyheten sender aksjen opp 7,3 prosent til 1083,52 dollar.

Goldmac Sachs og JPMorgan øker også henholdsvis 1,9 prosent til 197,12 dollar og 1,2 prosent til 94,12 dollar etter at selskapet planlegger å utbetale utbytte etter Feds stresstest.

Røde flagg

Urovekkende coronatrender – spesielt i USA – ser ikke ut til å uroe investorene nevneverdig.

«Rallyet har gått på tomgang denne måneden, og vi er nå på vei mot slutten av kvartalet i en konsolideringsfase og ser litt sårbare ut for en korreksjon. Det er vanskelig å bygge en sak for en korreksjon i markeder som er så oppildnet av nivået på stimulansene, men de røde flaggene popper opp», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering.

Biden vs. Trump

Flere meningsmålinger i det siste har vist at Joe Biden leder klart mot Donald Trump drøye fire måneder før høsten presidentvalg.

«Selv om det er lenge til valget og mye kan skje i løpet av høsten, kan et skifte av president potensielt bli viktig for den økonomiske politikken», skriver Knut A. Magnussen i tirsdagens rapport fra DNB Markets.