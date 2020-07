dette vil påvirke oslo børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

– 2. kvartal er nå unnagjort, og det med bravur. Dow Jones Indeksen, S&P 500 og Nasdaq Composite steg hhv. 17,8, 20 og 30,6 prosent. Tilsvarende 3-måneders oppgang hører med til sjeldenheten, dog er typiske i kjølvannet av historiske fall.



– Nasdaq-indeksen er for øvrig opp hele 12,1 prosent i år, mens S&P 500 er ned 4 prosent. Med andre ord har aksjemarkedene i USA mer eller mindre hentet seg inn igjen etter Covid-19 kollapsen i mars.

Olje

Oljeprisen er opp onsdag morgen og brent-oljen stiger 0,17 prosent til 41,67 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,73 dollar fatet ved 19-tiden tirsdag.

WTI-oljen er opp 0,21 prosent til 39,81 dollar fatet.

Ifølge nyhetsbyrået vil Opec-produksjonen i juni være på det laveste nivået på to tiår, og landene skal i snitt ha kuttet produksjonen til 22,6 millioner fat pr. dag.

«Fallet i oljeproduksjonen betyr at Opec overoppfylte avtalen i juni, og overholdelsen kom på 107 prosent, vi merker oss også at overoppfyllelsen av avtalen fulgte ytterligere kutt fra Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Kuwait» melder ING, ifølge TDN Direkt.

Asia

Det er blandet stemning i Asia i morgentimene.

I Japan faller Nikkei 0,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,78 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,91 prosent, og CSI 300 er opp 1,48 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,31 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,53 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,96 prosent.

Hang Seng i Hongkong er stengt onsdag.

Tall fra Caixin viste at kinesisk PMI for industrien endte på 51,2 i juni, opp fra 50,7 måneden før.

På forhånd var det ventet en PMI på 50,5.

Wall Street

Alle de tre toneangivende indeksene i New York steg tirsdag. Dette markerte det beste kvartalet for Wall Street på flere tiår.

Dow Jones gikk opp 0,85 prosent til 25.812,9 og er med det ned 9,55 prosent i år. S&P 500 endte opp 1,54 prosent til 3.100,3. Det vil si at indeksen har falt 4,04 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite gikk opp 1,87 prosent til 10.058,8. Indeksen har dermed steget 12,11 prosent siden nyttår.

Både Dow Jones og S&P 500 hadde sine beste kvartal siden 1998, ettersom begge indekser har klatret mer enn 16 prosent.

«Det var en kombinasjon av 1) Stimulus, 2) Positiv utvikling av coronasituasjonen, 3) Gjenåpningen av økonomiene og 4) Håpet om å utvikle en coronavaksine som var med å løfte aksjemarkedet i andre kvartal» sier en av CNBCs kilder om oppgangen.

Hovedindeksen

Oslo Børs steg i åpningen tirsdag, men snudde utover dagen og endte i rødt. Da børsen stengte stod hovedindeksen i 795,22 poeng, ned 0,6 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,9 milliarder kroner.

Endúr endte som tirsdagens største taper. Aksjen falt 32,8 prosent til 1,54 kroner, etter at selskapet mandag kveld hentet 100 millioner i en overtegnet emisjon.

SoftOx Solutions la tirsdag morgen frem sine første kvartalstall for året, og meldte samtidig at det har mottatt en millionbevilgning fra amerikanske myndigheter. Selskapet meldte også at det økte driftskostnadene, men fortsatt ikke hadde noe særlig inntekter.

Aksjen stupte 21,6 prosent til 74,50 kroner.

Tirsdagens vinner ble Scana . Aksjen endte opp 36,5 prosent til 1,14 kroner. Selskapet skrev i en børsmelding at det planlegger å spleise aksjen – 10 til 1. Selskapet har også kjøpt 6.000 egne aksjer.

Dette skjer i dag - onsdag:

Makro:

Japan: Tankan 2. kv., kl. 01.50

Japan: PMI industri juni, kl. 02.30

Kina: Caixin PMI industri juni, kl. 03.45

Tyskland: Detaljhandel mai, kl. 08.00

Spania: PMI industri juni, kl. 09.15

Sverige: Rentebeslutning, kl. 09.30

Tyskland: Arbeidsledighet juni, kl. 09.55

ØMU: PMI industri juni, kl. 10.00

UK: PMI industri juni, kl. 10.30

USA: ADP privat sysselsetting juni, kl. 14.15

USA: Markit PMI industri juni, kl. 15.45

USA: ISM industri juni, kl. 16.00

USA: Fed, referat rentemøte, kl. 20.00

Annet:

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

Hong Kong: Børsen stengt

Canada: Toronto-børsen stengt

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)