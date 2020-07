Meglerhus sabler PGS-kursmål – anbefaler selg

SEB nedgraderer PGS-aksjen til salg fra tidligere kjøp samtidig som kursmålet på aksjen nedjusteres til 2 kroner fra tidligere 6 kroner, ifølge TDN Direkt.

SEB trekker frem at forverrede markedsutsikter setter press på balansen i selskapet, som en av grunnene til nedjusteringen. Ifølge meglerhuset vil PGS «være i brudd med gjeldsgradslånebetingelsene i tredje kvartal og har ikke nok tilstrekkelig likviditet til å betale forfallet på 135 millioner dollar i den rullerende kredittfasiliteten (RCF) i september».

«Ettersom bankene under denne transjen ikke gikk med på å forlenge forfall tilbake i januar, i et betydelig bedre marked, forventer vi at PGS må hente finansiering fra andre kilder. Dette kan bety at de igjen må snu seg mot aksjonærene», heter det i rapporten.