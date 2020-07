Nordnet-kundene kjøper aksjer med begge hender

Juni-statistikk fra Nordnet viser at nettmeglerens private investorer omsatte aksjer for hele 25 milliarder kroner. Netto ble det kjøpt aksjer for 204 millioner kroner.

Oslo Børs endte flatt i juni, til tross for at oljeprisen steg 16 prosent. Nordnet karakteriserer måneden som ruglete, preget av høy aktivitet i enkeltaksjer som Kongsberg Automotive, Nel og Norwegian.

«Etter tre fantastiske måneder ser vi nå at markedet kanskje har strukket seg litt lengre enn sitt eget beste. Med et virus som vil være med oss lengre enn de fleste optimister trodde, sentralbanker som (kanskje) ikke har mer verktøy igjen og et nærstående valg i USA i november, kan dette bli en interessant cocktail utover høsten. Likevel kjøper Nordnet-kunder aksjer med begge hender», heter det i månedsrapporten.

Sommerfavoritt: Storebrand

Og den mest kjøpte aksjen i juni ble Storebrand.

– Selv om Storebrand historisk har vært et selskap som har svingt i takt med lange renter, ser vi nå at selskapet mer og mer vrir seg om mot å bli en kapitalforvalter, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i en kommentar.

– Ved at flere og flere blir flyttet over til innskuddsbasert pensjon, samt at de garanterte porteføljene gradvis fases ut, vil Storebrand over tid nyte godt av at nordmenn sparer mer i aksjer og fond. Dette tror jeg kundene har oppfattet, og velger å øke sin eksponering, fortsetter han.

Rir Golden Ocean-bølgen

Nærmest Storebrand på kjøpslisten fulgte Golden Ocean, Aker Solutions og Grieg Seafood, selskaper med ifølge Johannesen en stor grad av eksponering mot en verden i vekst.

– I takt med at spesielt Kina har igangsatt sin økonomi etter lengre tids karantene, ser man at spesielt frakt av råvarer har fått seg en oppsving. Golden Ocean frakter blant annet jernmalm – en viktig innsatsfaktor i produksjon av stål. Dette er Kina en stor importør av, sier han videre.

Denne økte etterspørselen bidro til å sende tørrlastindeksen Baltic Dry opp over 250 prosent i juni. Golden Ocean steg over 20 prosent.

– Våre kunder har fått med seg mye av denne oppgangen, da vi tidlig så at Golden Ocean var en av de mest kjøpte aksjene i juni måned, fortsetter Johannesen.

Fortsatt høy Nel-appetitt

På salgstoppen troner Nel – etter nok en emisjon.

– Nel-appetitten blant våre kunder bare fortsetter. Selv om aksjen måned etter måned er en av de mest solgte, er den også den desidert mest omsatte. Dette forteller meg at det foregår veldig mye trading på kort sikt i selskapet, og våre kunder kjøper og selger aksjen med stort volum fra dag til dag. Dette stemmer også godt med historikken, der vi ser at våre kunder står for omtrent 15 prosent av det daglige volumet i aksjen, sier investeringsøkonomen.

– Bilferier positivt for olje

Han liker ikke at coronasmitten har blusset opp igjen i USA, der eksempelvis flere byer i Texas og California har stengt ned utesteder og offentlige samlingspunkter.

– Dette er veldig negative signaler og viser at det er vanskeligere enn først antatt å åpne opp igjen, fortsetter Johannesen.

På den annen side ser Europa ut til å kunne gjenåpne sine økonomier.

– Her hjemme har vi fått vite at det fra 15. juli vil være mulig til å reise ut til flere land som er klarert av myndigheter. Dette er godt nytt for flyselskaper som Norwegian, og ikke minst for oljeprisen. I tillegg nærmer det seg ferietider, og flere enn normalt vil ta bilen fatt på ferie i år, noe som ytterligere vil hjelpe på forbruket av olje, sier investeringsøkonomen.

Mest kjøpte aksjer (netto)

1) Storebrand: 69.884.360 kroner

2) Golden Ocean: 43.322.269 kroner

3) Aker Solutions: 37.389.518 kroner

4) Grieg Seafood: 36.942.926 kroner

5) Norwegian: 35.451.685 kroner

6) SpareBank 1 SR-Bank: 31.430.713 kroner

7) XXL: 29.942.175 kroner

8) Shelf Drilling: 24.131.349 kroner

9) Aker: 23.709.148 kroner

10) DNB: 22.169.623 kroner

Mest solgte aksjer (netto)

1) Nel: -202.843.798 kroner

2) Aker BP: -38.913.034 kroner

3) Norsk Hydro -30.283.720 kroner

4) Frontline -29.834.116 kroner

5) Pexip: -24.721.765 kroner

6) Fjordkraft: -20.734.638 kroner

7) Crayon Group: -17.939.830 kroner

8) Lerøy Seafood: -16.509.152 kroner

9) Hexagon Composites: -15.019.108 kroner

10) DNO: -13.496.004 kroner

Mest omsatte aksjer

1) Nel: 3.290.132.446 kroner

2) Aker BP: 1.170.903.548 kroner

3) Borr Drilling: 1.093.766.392 kroner

4) Equinor: 1.030.112.487 kroner

5) DNB: 841.934.093 kroner

6) XXL: 710.225.865 kroner

7) Norwegian: 682.276.758 kroner

8) Storebrand: 620.652.858 kroner

9) Norsk Hydro: 528.674.601 kroner

10) Aker: 527.838.498 kroner