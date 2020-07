Oljeanalytiker: – Nå er Tesla mer verdt enn Exxon

– Prisen på Brent-olje var ned 0,6 dollar per fat, men er opp 0,8 dollar per fat igjen i morgentimene til 42,1 dollar per fat med støtte fra sterk oljestatistikk fra USA tirsdag, sier oljeanalytiker i DNB Markets, Helge Martinsen i en morgenrapport onsdag, og fortsetter:

– Vi noterer oss også at markedsverdien på Tesla i går passerte markedsverdien av Exxon. (Journ.anm: Tesla har nå en markedsverdi på ca.201 milliarder dollar, mot en markedsverdi på ca.185 milliarder dollar for Exxon).

Oljeanalytikeren peker på at ferske oljelagerstatistikk fra USA tirsdag viste en kraftig nedgang for råoljelagrene.

– Lagrene for råolje falt med 8,2 millioner fat, mot en forventet oppgang på 0,3 millioner fatr. Bensinlagrene falt 2,5 millioner fat, mot en forventet nedgang på 1,3 millioner fat, mens lagrene for destillat steg 2,6 millioner fat. Her var det på forhånd forventet at det ikke skulle skje noen endring, skriver Martinsen i rapporten, og peker på ar statistikk fra EIA kommer senere i dag.

Et fat Brent-olje står i skrivende stund i 42,3 dollar, mens et fat WTI omsettes for 40,25 dollar fatet.