Fearnley Securities oppgraderer Aker Solutions-aksjen til hold

Fearnley Securities ser lavere risiko for et omsetningsfall for Aker Solutions i deres estimater for 2022, det meddeler TDN Direkt. Dette ser de på bakgrunn av de midlertidige skatteendringene fra norske myndigheter. Følgelig oppjusteres kursmålet til 8 kroner fra 5 kroner.

De er videre optimistiske for selskapet ettersom ordrereserven fortsetter å bygges. Omsetningsfallet forventes likevevel å ligge på rundt 30 prosent på årsbasis i 2020.

Aker Solutions er onsdag morgen opp 4,3 prosent til 8,73 kroner.