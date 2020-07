Disse Wall Street-aksjene gikk best i andre kvartal

Andre kvartal i 2020 går inn i historiebøkene som et kvartal der de ledende amerikanske indeksene gjorde comeback etter å ha bunnet ut i slutten av mars.

Industritunge Dow Jones steg 17,8 prosent i andre kvartal, mens den brede S&P 500-indeksen la på seg 20 prosent. S&P 500 rapporterte sitt beste kvartal siden 1998.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg på sin side smått utrolige 30 prosent.

Dyreste marked siden 2001

Per i dag handler S&P 500 på en price/earnings multippel på 21,61 gitt et vektet gjennomsnitt av markedsverdien til selskapene i indeksen. Det har gitt grunn til å tro på bobletendenser i aksjemarkedet ettersom verdsettelsene er på sitt høyeste nivå siden 2001.

Fed-sjef i St.Louis, James Bullard uttalte forrige uke at han ikke ser tendenser til en boble i aksjemarkedet. Videre uttalte Fed-sjef i Chicago, Charles Evans at økonomien kan komme til å måtte tilføres ytterligere stimuli, og at amerikanske renter muligens må senkes under nullpunktet.

Solid avkastning

I tabellen under er et utdrag av profilerte selskaper som ga god avkastning i andre kvartal.