Rekordbonanza på Wall Street

Det er full fest for teknologiaksjene på Wall Street og Nadaq-indeksen stiger 0,91 prosent til 10.150,2, noe som er ny all-time high. Fire kjente aksjer aksjer setter også nye rekorder onsdag.

Tesla tok over tronen

Tesla er en av selskapene som stiger til ny all-time high onsdag etter en oppgang på 3,0 prosent til 1.112,0 dollar. Oppgangen førte til at Tesla nå er den bilprodusenten med høyest markedsverdi globalt. Tesla har en markedsverdi på 200,3 milliarder dollar, men Toyota puster selskapet i nakken.

Coronavinner stiger til nye høyder

Også Netflix-aksjen stiger til nye rekorder etter et hopp på 5,4 prosent til 479,4 dollar. Selskapet har nå en markedsverdi på 200,1 milliarder dollar, noe som betyr at Netflix er like mye verdt som Walt Disney.

Like bak

Aksjonærene i Microsoft kan også smile bredt etter at aksjen stiger 0,8 prosent til 205,1 dollar, noe som også er ny all-time high. Markedsverdien er nå på 1,54 billioner dollar, like bak Apple med 1,58 billioner dollar, som for øvrig også var innom ny all-time high tidligere på dagen.

Økt netthandel gir ny all-time high

Amazon-aksjen setter også nye rekorder etter at aksjen stiger 3,0 prosent til 2.840,3 dollar. Etter utbruddet av coronaviruset har mange forbrukere gått over til å handle på nett, noe Amazon har tjent mye på.