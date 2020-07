Nordea Markets-analytiker: Det er godt sentiment i markedet

«Det er godt sentiment i markedet i morges med oppgang på børsene i Asia, samt høyere amerikanske futures etter at det går kom lovende resultater på vaksinefronten fra Pfizer og BioNtech» skriver analytiker i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen, i morgenrapporten.

En vaksine i starten av neste år kan være mulig, selv om det vil ta lenger tid å bygge opp kapasitet og få distribuert vaksinen, mener han.

I USA fortsetter økningen i smittetilfeller, og landet passerte i går 50.000 nye daglige coronatilfeller for første gang. Stater som California og New York er blant de siste i rekken til å reversere eller utsette gjenåpningen av økonomien.

«Godt sentiment i markedet og en oljeprisen rett over 42 dollar fatet bidrar til at kronen styrker seg», skriver Bernhardsen.

EURNOK står i 10,69 i morges.

OBX-futures er torsdag morgen opp 0,5 prosent.

Rentemarkedet

I rentemarkedet er igjen 10år swap nær én prosent. Sammenlignet med bunnen i mai er det en oppgang på 0,4 prosentpoeng, eller 40 basispunkter. Analytikeren i Nordea peker på at oppgangen i lange renter blant annet kommer av at korte renter har steget.

«Nibor-påslaget har normalisert seg etter at det var unormalt lavt i mai og Norges Bank har signalisert at renteøkningen mest sannsynlig er nærmere enn først antatt. Det løfter korte renter, som virker som et anker for de lange rentene. Med korte renter forankret på et høyere nivå begrenses også nedsiden i lange renter», skriver Bernhardsen.

Den siste tiden har også lange renter steget mer enn korte renter – kurven bratter. Det mener analytikeren nok skyldes at flere betrakter nivået på de lange fastrentene som attraktive, og dermed ønsker å betale fastrente for å sikre renteeksponering.

Økt etterspørsel etter fastrente vil gi et press opp på renten, mener han.

Dagens viktigste

Dagens viktigste nøkkeltall er ifølge Bernhardsen de amerikanske nonfarm payrolls, som viser hvor mange jobber som ble skapt i løpet av juni. Konsensus er tre millioner nye sysselsatte og en ledighetsrate på 12,5 prosent i juni.

«Endringer i datainnsamlingsmetoden denne måneden skal gjøre resultatene mer robuste, men vil samtidig gjøre det vanskelig å sammenligne med historiske data», skriver Bernhardsen.

Forrige måned overrasket rapporten stort med 2,5 millioner nye jobber og et fall i ledighetsraten falt til 13,3 fra 14,7 prosent. Men ifølge den amerikanske arbeidsetaten økte ledigheten til 16,4 prosent i mai korrigert for datafeil.