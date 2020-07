Nordnets kunder hamstret i fond

Til tross for volatile tider og coronafrykt har Nordnets fondskunder nettokjøpt aksjefond for 398 millioner kroner i juni. Fire av ti fond på topp 10-listen over de mest kjøpte fondene i juni var teknologifond.

Aksjer inn og renter ut

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 466 millioner i juni. Aksjefond ble nettokjøpt for 398 millioner kroner, mens rentefond ble nettokjøpt for 74 millioner kroner. Kombinasjonsfond ble nettosolgt for seks millioner kroner.

Passert en milliard kroner

Så langt i 2020 har Nordnets privatkunder nettokjøpt aksjefond for 1,4 milliarder kroner, dette til tross for for et rekordsalg av aksjefond i mars på 760 millioner kroner. Listen over mest kjøpte toppes av DNB Teknologi. Også inne på topp 10-listen er to fond fra verdens største kapitalforvalter Black Rock, samt et fra JP Morgan.

Topp 10 nettokjøpte fond i juni. DNB Teknologi BGF Next Generation Technology DNB Global Indeks KLP Aksjeglobal indeks V Black Rock World Technology First Norden Fokus Nordnet Indeksfond norge JP Morgan US Technology DNB Grønt Norden Öhman Global growth Nordnet